Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Александр Овечкин, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз», сократил разрыв с Уэйном Гретцки, канадским хоккеистом, в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до трех шайб.

В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» 39-летний Овечкин отметился очередным взятием ворот соперника. Этот гол стал для него 891-м в карьере. Таким образом он укрепил свои позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Напомним, в течение многих лет самым результативным игроком лиги остается Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы в 1487 играх.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига изменила аватарки в социальных сетях, посвятив их погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. И теперь там изображен профиль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» в обрамлении надписи The GR8 chase… Alex Ovechkin. GR8, «великая восьмерка» — одно из прозвищ Овечкина в НХЛ.

Также стало известно, что на аукцион выставили два свитера Овечкина, в которых он забрасывал свои 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ.