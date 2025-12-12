Овечкин достиг отметки в 1800 очков в НХЛ

В очередном матче регулярки против «Каролина Харрикейнз» (2:3 Б) капитан «Столичных» записал на свой счет результативную передачу. В списке бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф Овечкин занимает 11-е место, набрав 1800 (988+812) очков за карьеру. Уже в этом сезоне россиянин может войти в первую десятку, Овечкину осталось набрать 17 очков, чтобы обойти Марселя Дионна.

40-летний Овечкин продолжает демонстрировать отличную форму. В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков в 31 матче. Нападающий проводит последний год по действующему контракту, однако Овечкин не объявлял о намерении завершить карьеру в НХЛ.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвертое место в списке российских бомбардиров НХЛ.