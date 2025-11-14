Овечкин и Маршан сфотографировались после обмена свитерами

В соцсетях клуба НХЛ «Флорида Пантерз» появилась фотография, на которой нападающий команды Брэд Маршан и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин позируют после обмена игровыми свитерами.

Также на фото запечатлен голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

В ночь на 14 ноября «Флорида» обыграла в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» со счетом 6:3. Брэд Маршан сделал в матче два ассиста, и его вторая передача стала тысячным очком нападающего в НХЛ. Всего канадец забросил 435 шайб и отдал 565 передач в 1116 матчах. 37-летний Маршан присоединился к «Флориде» по ходу прошлого сезона, до этого всю карьеру он провел в «Бостон Брюинз».

Овечкин в этом матче результативными баллами не отметился. Россиянин провел на площадке 17:33, совершил три броска и один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «минус 2».

