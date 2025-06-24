Овечкин на отдыхе в Турции сыграл в пляжный волейбол с Павлюченко, Фридзоном и другими спортсменами

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко выложил в соцсетях фото в Турции, где он проводит время с другими известными российскими спортсменами.

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» сообщил, что друзья сыграли в пляжный волейбол.

На фото запечатлены капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, баскетболист Виталий Фридзон, волейболист Игорь Кобзарь и защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев.

Ранее стало известно, что Овечкин примет участие в благотворительном «Матче года», в котором 13 июля сойдутся российские звезды КХЛ и НХЛ. Мероприятие пройдет во второй раз, его организаторами являются нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Юты» Михаил Сергачев.