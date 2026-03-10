Овечкин остался без очков в матче с семью голами «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог набрать результативные баллы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флеймз», несмотря на то что его команда забросила семь шайб — 7:3.

Овечкин провел на площадке 17:38, второй результат среди нападающих «Вашингтона», дважды бросал по воротам и заработал показатель полезности «минус 1».

Для звездного форварда «Столичных» это уже третий матч подряд, в котором он не отметился набранными очками. Всего в активе 40-летнего Овечкина 50 (24+26) баллов в текущем сезоне.

Российский хоккеист признался, что еще не принял решения по поводу продолжения карьеры в следующем сезоне.

«Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями», — сказал Овечкин.

При этом нападающий отметил, что ему по-прежнему нравиться играть в хоккей и общаться с партнерами в раздевалке.

Ранее «Вашингтон» обменял в «Анахайм Дакс» многолетнего партнера Овечкина защитника Джона Карлсона.