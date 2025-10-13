Овечкин не забил в третьем матче подряд, но отдал передачу на победную шайбу

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 13 октября состоялся единственный матч. «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче была заброшена единственная шайба, автором которой стал форвард «Вашингтона» Энтони Бовилье, которому ассистировал Александр Овечкин. Капитан «Столичных» не смог отличиться в третьем матче подряд, в его активе две голевые передачи в сезоне.

Первой звездой матча был признан голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший все 35 бросков. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин после трех матчей получил день отдыха. Лидер нападения нью-йоркской команды Артемий Панарин получил самый большой айс-тайм среди нападающих «Рейнджерс», но отметился только одним броском.

«Рейнджерс» и «Вашингтон» набрали по четыре очка, но команда Овечкина провела на матч меньше. Лидируют в регулярном чемпионате «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз», одержавшие на старте по три победы.

Лидером среди снайперов стал российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, забросивший пять шайб в трех матчах.