Российский нападающий переписал рекорд «Вегаса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первым игроком в истории франшизы, которому удалось забросить четыре шайбы в двух первых матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В игре с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6 Б) форвард отметился хет-триком, причем все свои шайбы забросил во втором периоде, а в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ) форвард отличился вновь.

24-летний Дорофеев был выбран «Вегасом» в третьем раунде драфта-2019. Он дебютировал за команду в сезоне-2021/22, но только в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы. Забросив 35 шайб, россиянин стал первым снайпером команды.

Ранее стало известно, что первой звездой игрового дня в НХЛ был признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В матче с «Баффало Сейбрз» (4:0) он оставил ворота «сухими» и отразил 37 бросков.