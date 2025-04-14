Овечкин обновил рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 896-ю шайбу в карьере. Капитан «Столичных» отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

Овечкин увеличил свой рекорд не только по числу заброшенных шайб в НХЛ, но и по числу голкиперов, которым он забивал. Вратарь «Коламбуса» Джет Гривз стал 184-м вратарем лиги, который пострадал от Овечкина.

«Это круто. Я рос, наблюдая за ним в детстве, очевидно, он лучший снайпер всех времен. Я очень его уважаю, его гол был забит отличным броском», — прокомментировал событие Гривз.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подтвердил, что Овечкин, у которого еще остается один контрактный год с клубом, следующий сезон проведет в столице США. В сентябре капитану «Вашингтона» исполнится 40 лет.