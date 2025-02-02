Ротенберг пригрозил болельщикам СКА пожизненным баном за мат на трибунах

Хоккейный клуб СКА принял решение о пожизненном запрете на посещение матчей для болельщиков, которые используют нецензурные выражения во время кричалок. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг.

В матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» в Москве команда из Санкт-Петербурга одержала победу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Во время игры болельщики петербургской команды допускали оскорбительные выкрики в адрес соперников, используя нецензурную лексику.

31 января Континентальная хоккейная лига оштрафовала СКА на определённую сумму за поведение фанатов на матче.

«Не знаю, как наказали болельщиков „Спартака“. Про наших болельщиков скажу: если кто-то из них будет матом орать на трибунах, мы их пожизненно дисквалифицируем», — сказал Ротенберг.

Наставник СКА обратился к другим командам с призывом проявлять подобную принципиальность. Он подчеркнул, что «когда мы подаем такой пример нашим детям, это нехорошо. Нам не нужны такие люди на трибунах», — резюмировал Роттенберг.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые появился на льду после перелома ноги.