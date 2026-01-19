Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался обматывать свою клюшку радужной лентой в рамках акции в поддержку ЛГБТ*-сообщества, которая прошла во время матча регулярного чемпионата против «Флорида Пантерз» (2:5).

Партнеры россиянина вышли на лед с клюшками в радужной обмотке, Овечкин обмотал клюшку белой лентой.

В 2023 году НХЛ отказалась использовать свитера с радужной символикой. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов заявил, что он не будет поддерживать ЛГБТ*, так как это противоречит его убеждениям православного христианина. Вслед за этим последовала целая серия отказов со стороны хоккеистов, причем не только российских.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ, он является рекордсменом лиги по числу заброшенных шайб (917). В нынешнем сезоне нападающий набрал 41 (20+21) очко в 49 матчах.

Ранее президент США назвал россиянина Сергея Бобровского легендарным вратарем во время приема команды «Флорида Пантерз» в Белом доме.

* Движение признано экстремистским в России и запрещено