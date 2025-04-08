Овечкин отказался от участия в американских ТВ-шоу, чтобы подготовиться к следующим матчам

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что Александр Овечкин отказался от приглашений нескольких американских ТВ-шоу после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки.

В частности, Овечкина зазывали на The Tonight Show в Нью-Йорке.

«Знаете, что он сказал? „Я измотан. Я хочу проявить уважение к тренеру и своим товарищам по команде. Я хочу отдохнуть и подготовиться к игре в четверг, а потом и к спринту Кубка Стэнли. Я не хочу лететь в Нью-Йорк и возвращаться обратно. Да, это может быть полезно для меня, но это займет время“, — передал Леонсис слова Овечкина в разговоре с изданием Sportskeeda.

Владелец «Вашингтона» подчеркнул, что это именно те качества капитана команды, которые в клубе особенно ценят.

«Вашингтону» осталось провести пять матчей в регулярном чемпионате. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу и обеспечили себе выход в плей-офф. По состоянию на сегодняшний день соперником «Вашингтона» в первом раунде может стать «Монреаль Канадиенз».

В Вашингтоне после установления Овечкиным рекорда НХЛ по голам главный вокзал американской столицы украсили баннерами с российским бомбардиром.