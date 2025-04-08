«Великая восьмерка»: главный вокзал Вашингтона украсили баннерами с Овечкиным

В честь установления нового мирового рекорда хоккеистом Александром Овечкиным Union Station, главный вокзал Вашингтона, был украшен специальными баннерами. Фотографии этих баннеров опубликовала в соцсети команда «Вашингтон Кэпиталз», где и играет Овечкин.

Здание вокзала украшают три баннера, каждый из которых содержит изображение Александра Овечкина: один баннер с буквой G, второй с буквой R и третий с цифрой 8.

Вместе они образуют The Gr8, что является прозвищем хоккеиста и расшифровывается как «Великая восьмерка». Игра слов основана на созвучии произношения цифры восемь (eight) и слова great (великий).

6 апреля Александр Овечкин поразил ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс», забросив свою 895-ю шайбу. Это достижение позволило ему впервые за 31 год превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать новым рекордсменом мира.

Ранее сообщалось, что кусочки льда с арены «Айлендерс», где Овечкин установил рекорд, распродадут болельщикам.