Овечкин открыл голевой счет в новом сезоне

Капитан «Столичных» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне — в пятом матче команды. Также россиянин отметился голевой передачей, завершил матч с показателем полезности «плюс три» и был признан второй звездой матча. Первой стал его партнер Дилан Строум, оформивший 2+2.

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые в сезоне завершил матч без набранных очков. В предыдущих четырех играх на его счету было 9 (4+5) баллов.

Ранее вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не будет расширяться как минимум до 2030 года.