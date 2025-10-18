Овечкин открыл голевой счет в новом сезоне
Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил первую шайбу в сезоне
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Миннесота Уайлд» со счетом 5:1.
Капитан «Столичных» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне — в пятом матче команды. Также россиянин отметился голевой передачей, завершил матч с показателем полезности «плюс три» и был признан второй звездой матча. Первой стал его партнер Дилан Строум, оформивший 2+2.
Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые в сезоне завершил матч без набранных очков. В предыдущих четырех играх на его счету было 9 (4+5) баллов.
Ранее вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не будет расширяться как минимум до 2030 года.