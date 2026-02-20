Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ не дал четкого ответа о планах продолжения своей карьеры.

40-летний нападающий проводит 21-й сезон в НХЛ. По его окончании у Овечкина истечет действующий контракт с клубом. Хоккеист заявил, что еще не решил, будет ли он его продлевать.

«Пока не знаю. Нужно принять решение. Надо обсудить все с семьей, с Тедом Леонсисом (владелец «Вашингтона» — прим.), с генеральным менеджером Крисом Патриком, а затем посмотрим», — сказал Овечкин.

Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ в регулярных чемпионатах (919). С учетом матчей плей-офф на его счету 996 шайб. Россиянину остался 21 гол, чтобы побить суммарный рекорд Уэйна Гретцки (1016). Вряд ли это Овечкину удастся в текущем сезоне, в котором у него 22 шайбы в 59 играх, поэтому у нападающего сохраняется мотивация, чтобы остаться в НХЛ хотя бы еще на один сезон.

