Панарин провел первую тренировку в «Лос-Анджелесе»

Нападающий Артемий Панарин провел первую тренировку в составе своего нового клуба «Лос-Анджелес Кингз». Накануне Олимпиады форвард был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс».

У 34-летнего россиянина заканчивался контракт с нью-йоркским клубом в конце сезона. Перейдя в «Лос-Анджелес», Панарин подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом $11 млн.

«Олимпийский перерыв дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, играют на следующий день на другом конце страны, поэтому мне так проще», — рассказал Панарин.

«Лос-Анджелес» еще не собрался в полном составе. Канадский защитник Дрю Даути и финский форвард Йоэль Армиа еще продолжают выступления на Олимпиаде. Шведский нападающий Адриан Кемпе накануне выбыл со своей командой в четвертьфинале Игр. Именно шведа прочат в партнеры Панарину. Швейцарец Кевин Фиала получил на Олимпиаде травму, из-за которой может пропустить остаток сезона.

Ранее американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски выразил уверенность, что сборная России привезла бы на Олимпиаду топ-команду.