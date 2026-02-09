Овечкин получил в Дубае торт с посланием

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время отдыха в Дубае получил подарок от шеф-повара местного ресторана.

40-летний нападающий отправился на отдых в ОАЭ во время олимпийской паузы в НХЛ. Супруга хоккеиста Анастасия Овечкина опубликовала в соцсетях кадры, на которых Александру преподнесли торт с вдохновляющей надписью «На пути к 1000 голам».

Александр Овечкин за карьеру в НХЛ забросил 996 шайб, с учетом плей-офф. Ему остается 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. По голам в регулярных чемпионатах россиянин превзошел знаменитого канадца еще в прошлом году, в настоящий момент у Овечкина 919 голов.

