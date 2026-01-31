Овечкин пришел на баскетбол и стал героем матча НБА

«Лейкерс» одержали убедительную победу — 142:111, но внимание зрителей было приковано к главной вашингтонской спортивной звезде. Овечкин отметился и здесь. В одном из эпизодов центровой гостей Лука Дончич едва не рухнул на зрителей, но Овечкин подстраховал его и помог устоять на ногах.

После игры Овечкин подарил свой игровой свитер суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который тут же примерил подарок. Россиянин также сделал совместную фотографию Леброна со своими детьми.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ и является рекордсменом лиги по заброшенным шайбам (919).

Ранее стало известно, что «Нью-Джерси Дэвилз» выменяли у «Нью-Йорк Айлендерс» российского нападающего Максима Цыплакова.