«Сердце хоккея»: владелец «Вашингтона» пафосно поздравил Овечкина с юбилейным голом в НХЛ

Российский форвард забросил юбилейную шайбу в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) в своем 1504-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, Овечкин является лидером в истории лиги по числу заброшенных шайб после того, как в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Только для Александра Овечкина этот рубеж выглядел достижимым. Талант своего поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис в соцсетях.

НХЛ не планировала никаких праздничных мероприятий по поводу юбилейного гола Овечкина. Торжественное мероприятие планирует провести клуб. Ожидается, что это произойдет перед домашним матчем «Вашингтона» против «Виннипег Джетс» 26 ноября.

Сам юбиляр заявил, что впереди еще много игр и он не собирается останавливаться на достигнутом.