Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Малкиным

«Мы вместе росли, играли за национальную команду, когда нам было 16-17 лет. Мы хорошо знаем друг друга. У нас очень хорошие отношения», — сказал Овечкин.

В пятницу, 18 апреля, Евгений Малкин и Сидни Кросби подарили Овечкину часы по случаю его снайперского рекорда в НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в заключительном матче регулярного чемпионата (5:2), но Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой.

Карьеры Малкина и Овечкина в НХЛ прошли почти параллельно. Малкин пришел в лигу годом позже, но, как и Овечкин, выступал только за один клуб. «Питтсбург» и «Вашингтон» долгое время соперничали за лидерство в Столичном дивизионе.

Овечкин в матче с «Питтсбургом» забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и еще выше поднял планку своего снайперского рекорда.