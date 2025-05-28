Овечкин отметил пятилетие сына на родине

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, многолетний лидер списка лучших снайперов НХЛ, отпраздновал пятилетие своего сына в России. Несмотря на два десятилетия жизни за океаном, юбилей младшего наследника Ильи он решил отметить на родной земле.

Праздник был выдержан в хоккейном стиле, а среди приглашенных гостей были замечены известные исполнительницы Пелагея и Жасмин.

Анастасия Овечкина, супруга прославленного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и успешная модель, поделилась фотографиями и видеозаписями с торжества по случаю дня рождения Ильи.

На одном из роликов запечатлено, как звездная пара вместе с другими участниками вечеринки поет композицию Татьяны Куртуковой «Матушка».

Стоит напомнить, что в текущем сезоне Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки по общему числу голов, забитых в регулярном чемпионате НХЛ. К сожалению, «Вашингтон» завершил свой путь в плей-офф НХЛ во втором раунде, проиграв серию команде «Каролина» со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил Приз Марка Мессье.