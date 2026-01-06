Овечкин сделал дубль и приблизился к еще одному великому рекорду Гретцки
Капитан «Вашингтона» Овечкин оформил дубль в матче с «Анахаймом»
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4).
40-летний нападающий забросил пятую шайбу, которая в итоге стала победной, а в концовке забил в пустые ворота, установив окончательный счет матча.
Овечкин обновил свой рекорд по голам в регулярных чемпионатах, доведя его до 914 шайб. С учетом плей-офф в активе россиянина 991 гол. До еще одного рекорда Уэйна Гретцки осталось 25 шайб.
Главным же героем матча стал новичок «Вашингтона» Джастин Сурдиф, сделавший первый в карьере хет-трик и добавивший к нему две голевые передачи. Перед началом сезона «Кэпиталз» выменяли 23-летнего форварда у «Флорида Пантерз». В 42 матчах за «Вашингтон» у Сурдифа 18 (8+10) очков. До этого за два года во «Флориде» он провел лишь четыре игры, отметившись одним голом.
Благодаря победе над «Анахаймом» «Вашингтон» поднялся в зону плей-офф. Команда Овечкина занимает шестое место в Восточной конференции с 50 очками после 43 матчей.
Ранее супруга Овечкина Анастасия выложила в соцсетях фотографию мужа и сына Сергея, на которой у обоих выбиты передние зубы.