Овечкин сделал дубль и приблизился к еще одному великому рекорду Гретцки

40-летний нападающий забросил пятую шайбу, которая в итоге стала победной, а в концовке забил в пустые ворота, установив окончательный счет матча.

Овечкин обновил свой рекорд по голам в регулярных чемпионатах, доведя его до 914 шайб. С учетом плей-офф в активе россиянина 991 гол. До еще одного рекорда Уэйна Гретцки осталось 25 шайб.

Главным же героем матча стал новичок «Вашингтона» Джастин Сурдиф, сделавший первый в карьере хет-трик и добавивший к нему две голевые передачи. Перед началом сезона «Кэпиталз» выменяли 23-летнего форварда у «Флорида Пантерз». В 42 матчах за «Вашингтон» у Сурдифа 18 (8+10) очков. До этого за два года во «Флориде» он провел лишь четыре игры, отметившись одним голом.

Благодаря победе над «Анахаймом» «Вашингтон» поднялся в зону плей-офф. Команда Овечкина занимает шестое место в Восточной конференции с 50 очками после 43 матчей.

Ранее супруга Овечкина Анастасия выложила в соцсетях фотографию мужа и сына Сергея, на которой у обоих выбиты передние зубы.