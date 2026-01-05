Жена Овечкина опубликовала фото беззубых мужа и сына

Анастасия Овечкина, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала в соцсетях, на которой ее муж и сын Сергей запечатлены с выбитыми передними зубами.

40-летний нападающий лишился очередного зуба после неосторожного удара клюшкой защитника «Чикаго Блэкхокс» Луи Кревье в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). Овечкин напрасно апеллировал к судьям: те не заметили в действиях канадца криминала и не выписали ему даже двухминутного удаления.

Овечкин-младший потерял зуб при гораздо более спокойных обстоятельствах: просто пришло время удалить молочный зуб.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В 1533 матчах нападающий забросил 912 шайб (рекорд лиги) и отдал 745 передач.

Ранее стало известно, что бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов будет выступать за «Салават Юлаев».