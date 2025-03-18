Овечкин собирается открыть музей в Москве

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал The Washington Times, что хранит клюшки и заброшенные им шайбы для будущего музея.

Издание отмечает, что у Овечкина уже давно родилась идея собрать коллекцию памятных вещей и выставить ее в Москве. В нынешнее собрание знаменитого нападающего входят как собственный инвентарь, так и амуниция звезд мирового хоккея, таких как Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

По информации The Washington Times, музей Овечкина может быть открыт через два года. 39-летнему нападающему остается еще один год по контракту с «Кэпиталз», а завершить карьеру он намеревается в родном «Динамо».

Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб, и до рекорда Уэйна Гретцки ему остается еще семь шайб.