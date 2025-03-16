Овечкин забросил шайбу и вплотную приблизился к рекорду Гретцки

В поединке против команды San Jose Sharks Александр Овечкин, нападающий из России, представляющий Washington Capitals, отличился и записал на свой счёт 887-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (NHL).

До абсолютного рекорда, установленного канадцем Уэйном Гретцки, который забил 894 гола, Ови не хватает всего семи шайб.

Александр Овечкин попутно побил рекорд Национальной хоккейной лиги, став первым игроком, который смог забросить шайбу в ворота 179-го вратаря. Ранее это достижение принадлежало Яромиру Ягру, который отличился 178 раз.

Ранее сообщалось, что в предыдущем матче с «Анахаймом» (7:4) у Овечкина была возможность отправить шайбу в пустые ворота, но капитан «Кэпиталз» предпочел отдать пас Алексею Протасу, чтобы тот оформил первый в карьере хет-трик.