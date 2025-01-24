Овечкин сократил свое отставание от Гретцки до 19 шайб

Во время последней игры Александр Овечкин забросил еще одну шайбу в ворота противника и сократил свое отставание от Уэйна Гретцки до 19 голов. Об этом сообщило РИА Новости.

Овечкин принял участие в игре «Вашингтон Кэпиталз» против команды «Сиэтл Кракен». Он во время матча забросил еще одну шайбу и тем самым сократил свое отставание от лучшего снайпера-бомбардира Национальной хоккейной лиги Гретцки до 19 голов. Пока россиянин занимает второе место в списке самых результативных игроков данной лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкина в своей речи похвалил новый президент США Дональд Трамп. Он проводил выступление в спортивном комплексе того клуба, за который играет хоккеист, и отметил достоинства как самой команды, так и лично Овечкина. Американский лидер заявил, что считает спортсмена отличным игроком.