Стало известно, когда Жамнов вернется на тренерскую скамейку «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов близок к возвращению на тренерскую скамейку команды. Ожидается, что он будет руководить красно-белыми в заключительных матчах регулярного чемпионата, сообщила пресс-служба ХК «Спартак».

55-летний Жамнов восстанавливается после перенесенной операции. Сообщается, что он присутствует на тренировках команды. Во время отсутствия главного тренера командой руководил Александр Барков.

Алексей Жамнов возглавляет «Спартак» с 2023 года. Специалист руководил сборной России на Олимпийских играх 2022 года, когда команда завоевала серебряные медали.

В регулярном чемпионате КХЛ 2025/26 каждая команда проведет по 68 игр. На данный момент красно-белые сыграли 61 игру. С 70 очками «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции. При этом команда уже гарантировала себе участие в плей-офф.

На данный момент известно 15 команд, которые начнут борьбу за Кубок Гагарина. За последнюю путевку ведут борьбу в Восточной конференции «Сибирь» и «Амур».

