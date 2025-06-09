У Овечкина в минувшем сезоне был самый сильный бросок среди нападающих НХЛ

Пятое место в рейтинге занял защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов ­— 98,1 мили в час (около 158 км/час), на восьмой строчке оказался капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 96,6 мили в час (примерно 155,7 км/час). При этом в десятке сильнейших Овечкин оказался единственным нападающим, все остальные — защитники.

Первое место занял Колин Миллер из «Виннипег Джетс» — 99,7 мили в час (около 160,5 км/час). Также в десятку вошили Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Колтон Парайко («Сент-Луис Блюз»), Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»), Джейк Уолмэн («Эдмонтон Ойлерз») и Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Ранее Александр Овечкин был удостоен приза «Марк Мессье Лидершип Эворд» ­— за лидерские качества на площадке и за ее пределами.