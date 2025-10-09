Овечкин установил рекорд в дебютном матче сезона

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на площадку в первом матче регулярного чемпионата НХЛ, установив тем самым рекорд для российских хоккеистов.

Овечкин начал свой 21-й сезон в НХЛ и стал рекордсменом среди россиян по этому показателю.

В первом матче сезона «Вашингтон» уступил на своей площадке «Бостон Брюинз» — 1:3. Хозяева много атаковали, нанеся по воротам соперника 36 бросков, но лишь один из них, Тома Уилсона, достиг цели. Овечкин трижды бросил в створ ворот, провел два силовых приема и завершил матч с показателем полезности «минус 1» и айс-таймом 18:16.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гики. Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счет балл за голевую передачу.

