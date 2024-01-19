Овечкин вернулся на лед после травмы и отметился голевой передачей

Капитан Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в состав своей команды. В матче против «Сент-Луиса» (5:2) нападающий отметился голевой передачей.

38-летний Овечкин пропустил три матча регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела.

В активе россиянина 28 (8+20) очков в 40 матчах в нынешнем сезоне. Овечкин набирал результативные баллы в последних семи матчах.

Сегодняшней ночью отличились и другие россияне. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в матче с «Миннесотой» (7:3) и закрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги — 75 (28+47) очков. Россиянин был признан первой звездой матча.

Аналогичной чести был удостоен и Иван Барбашев из «Вегаса». Он забросил две шайбы в матче с «Рейнджерс» и помог своей команде одержать убедительную победу — 5:1.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» вместе с Овечкиным решили провести благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на строительство детского катка.