Овечкин включил Малкина в число самых крутых бойцов НХЛ

Овечкин упомянул двух известных тафгаев ­— Дональда Брашира, с которым успел поиграть в одной команде, и Жоржа Ларака. После наводящего вопроса ведущего он согласился с тем, что в тройку можно включить и Джино (Евгения Малкина).

Овечкин, конечно, пошутил. Евгений Малкин, хоть и набрал 1202 минуты штрафа в 1213 матчах в НХЛ, непосредственно в драках участвует редко. Его задача — забрасывать шайбы и раздавать передачи. Всего на счету Малкина 1346 (514+832) очков в регулярных чемпионатах. У Овечкина 1623 (897+726) балла в 1491 игре и 831 минута штрафа.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какие цели в НХЛ поставит Александр Овечкин в ближайшем сезоне.