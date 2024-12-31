Космонавты поздравили с борта МКС россиян с наступающим Новым годом

Несущие постоянную вахту на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер выразили свои поздравления нашим соотечественникам в преддверии Нового года и пожелали им мира, процветания и благополучия.

В официальном Telegram-канале «Роскосмоса» появилось их видеообращение с новогодними поздравлениями.

«Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый теплый, душевный и семейный праздник в году. В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успехов!» — сказали космонавты.

Кроме того, российские космонавты на Международной космической станции выразили надежду, что жители России проведут грядущие праздничные дни в кругу родных и близких.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с новогодними праздниками и Рождеством ряду зарубежных лидеров. В списке адресатов оказались руководители стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств, а также лидеры государств из Латинской Америки, Азии, Африки.

Из европейских лидеров Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом в списке отсутствуют главы государств, которые считаются недружественными по отношению к России, в том числе США.