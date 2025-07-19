Овечкин встретил сотни поклонников на открытии площадки в Москве

В Москве образовалась огромная очередь из желающих встретиться с Александром Овечкиным, известным российским хоккеистом, капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Газета.Ru».

Причиной визита Овечкина стало открытие обновленной хоккейной площадки на Флотской улице, где он оттачивал свое мастерство в юные годы. На месте прежнего корта установлены новые борта и современное покрытие, которое теперь украшает масштабное изображение российского спортсмена.

Помимо этого, были обновлены трибуны для зрителей и информационный стенд, демонстрирующий этапы карьеры Овечкина на пути к рекорду НХЛ. Игровое поле площадки выполнено в стиле джерси Овечкина из «Вашингтона», а на бортах нанесена надпись «Первый в истории».

Стоит отметить, что Александр Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин получил премию ESPY 2025 за лучший рекорд года.