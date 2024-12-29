Овечкин вышел на лед и сократил свое отставание от лучшего бомбардира НХЛ Гретцки

После травмы ноги Александр Овечкин принял участие в матче «Вашингтон Кэпиталз». С его помощью команда обыграла «Торонто» в матче НХЛ. Об этом рассказало РИА Новости.

Овечкин получил перелом ноги 19 ноября, травма произошла во время игры с «Ютой». В результате он пропустил 16 матчей НХЛ, но теперь звезда хоккея вновь вышел на лед. Он на протяжении 14 минут участвовал в противостоянии «Торонто», и за это время сумел забить гол в ворота противника. В итоге команда «Вашингтон Кэпиталз» выиграла матч со счетом 5:2. Гол Овечкина был последним из всех, он забил его на 57-й минуте.

В результате хоккеист улучшил свой личный счет. Теперь за ним числится 869 забитых шайб в играх НХЛ. До повторения рекорда, который числится за Гретцки, ему осталось еще 25 голов.

Ранее Овечкин пообещал, что в новогоднюю ночь обязательно включит поздравление президента РФ Путина. Он заявил, что собирается встречать этот праздник в кругу семьи, а на столе у него будут традиционные русские блюда, такие как пирожки, салат оливье и селедка под шубой.