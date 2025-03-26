Овечкин забил 889-й гол в карьере: до рекорда Гретцки осталось пять шайб

Российский нападающий, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продемонстрировал выдающиеся навыки, забросив шайбу в ворота «Виннипега» в очередном матче НХЛ. Хоккеист отметился голом на 57-й минуте матче и сравнил счет.

Встреча «Вашингтона» и «Виннипега» завершилась со счетом 3:2 в пользу «Джетса». Шайба, заброшенная Овечкиным, стала 889-й в карьере в НХЛ и значительно приблизила к рекорду канадца Уэйна Гретцки, сократив отставание от него на пять шайб.

Гретцки является рекордсменом по количеству голов в НХЛ — 894 заброшенные шайбы.

Помимо своих голевых достижений, Овечкин также проявил себя как командный игрок, записав на свой счет 721 результативную передачу в НХЛ. Всего за свою карьеру нападающий набрал 1610 очков в регулярных сезонах.

Пресс-служба НХЛ после матча между «Виннипегом» и «Вашингтоном» объявила новую дату, когда Овечкин сможет побить легендарный рекорд Гретцки. В этом сезоне россиянин демонстрирует средний результат в 0,66 гола за игру, что может позволить ему обойти канадца в гостевом матче против «Айлендерса» 16 апреля.

Овечкину 39 лет. Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли. Он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах. В «Вашингтон» Овечкин перешел в 2005 году из московского «Динамо».

Ранее нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал о «странной» привычке капитана команды Овечкина.