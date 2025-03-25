Партнер Овечкина рассказал о его забавной привычке

Партнер Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, что капитан собирает все вещи, связанные с его погоней за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Он забирает практически все, что у него есть, после каждого гола, особенно сейчас, и хранит у себя, в своем музее или где-то еще. Мы точно не знаем, что он с этим делает. Наверное, однажды узнаем. Но он забирает все свои джерси. Если ты отдал голевую передачу, то должен расписаться на его джерси», — сообщил Строум.

Овечкин говорил, что собирается открыть музей в Москве по окончании своей заокеанской карьеры. Капитану «Вашингтона» осталось забросить семь шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки, который составляет 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как Александр Овечкин помог Дилану Строуму перезапустить карьеру. Результативность талантливого форварда резко возросла после того, как Строум перешел в «Вашингтон» и был поставлен в одно звено с Овечкиным.