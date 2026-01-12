Овечкин забил в четвертом матче подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» отметился голом и результативной передачей.

Усилия 40-летнего россиянина не спасли «Вашингтон» от поражения — 2:3.

Овечкин довел свою голевую серию до четырех матчей подряд, забросив на этом отрезке пять шайб. В настоящее время в активе нападающего 40 (20+20) очков в 46 играх. Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ и в каждом из них достигал отметки в 20+ шайб.

С учетом плей-офф российский супербомбардир наколотил уже 994 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки остается 22 шайбы. Достижение канадца по голам в регулярных чемпионатах Овечкин побил еще в прошлом сезоне, а в настоящее время поднял планку рекорда до 917 шайб.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ с 52 очками. Столько же баллов у располагающихся выше «Баффало», «Филадельфии» и «Бостона».

Ранее стало известно, что «Миннесота Уайлд» хотят переманить из «Питтсбург Пингвинз» нападающего Евгения Малкина, а для переговоров с россиянином планируют использовать его соотечественника Кирилла Капризова.