Овечкин забил за секунду до конца встречи, сократив отставание от Гретцки до 16 голов

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократил разрыв в голах с рекордсменом Уэйном Гретцки до 16 шайб.

Россиянин забил в матче с «Флоридой Пантерз», который прошел во вторник, 4 февраля.

Таким образом, российский нападающий «Вашингтона» довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 878. У канадского форварда Уэйна Гретцки на счету 894 заброшенные шайбы.

Стоит отметить, что капитан «Вашингтона» Овечкин поразил ворота «Пантерз» за 0,1 секунды до конца встречи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп похвалил выступающего в НХЛ российского хоккеиста Сергея Бобровского. По словам американца, голкипер хоккейной команды «Флорида Пантерз» Бобровский достоин того, чтобы быть внесенным в Зал хоккейной славы.