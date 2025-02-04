Трамп похвалил выступающего за «Флориду Пантерз» хоккеиста Бобровского
Трамп похвалил российского хоккеиста Бобровского следом за Овечкиным
Фото: [flickr.com]
Голкипер хоккейной команды «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский достоин того, чтобы быть внесенным в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. Его мнение привел в своем материале РБК.
Трамп оценил тот факт, что «Флорида Пантерз» победила в сезоне 2023/24 годов в Национальной хоккейной лиге. По его утверждению, во многом это случилось из-за вратаря команды Сергея Бобровского.
«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому», — указал он.
По мнению главы Белого дома, хоккеист достоин того, чтобы его имя со временем вписали в Зал хоккейной славы в Торонто. Спортсмен проделал потрясающую работу и добился больших результатов.
Ранее уже сообщалось, что Трамп встретился с хоккеистами. Те вручили ему подарки в виде золотой клюшки, а также свитеров с номерами 47 и 45-47. Тем самым они намекнули на президентские сроки американского лидера. В числе хоккеистов, которые прибыли на встречу, были россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.