Овечкин заявил, что не будет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не станет забивать рекордный гол в НХЛ в пустые ворота. Об этом хоккеист заявил на пресс-конференции после матча с «Чикаго Блэкхокс» (5:3).

В игре с «Блэкхокс» Овечкин сделал дубль, дважды пробив вратаря Спенсера Найта. При этом в ситуации, когда ворота соперника были пустыми, капитан «Вашингтона» на площадку не выходил. Шайбу в пустые ворота забросил Райан Леонард — для 20-летнего таланта она стала первой в НХЛ.

Дубль Овечкина позволил ему догнать ему Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ — 894. Следующая шайба станет для Ови рекордной. Гретцки, а также комиссионер лиги Гэри Беттмэн, присутствовали на матче с «Чикаго» и планируют посещать все следующие игры «Вашингтона», пока рекорд не падет.

Уже 6 апреля «Вашингтон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».