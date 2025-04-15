Овечкин заработал больше всех в истории хоккея

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал за карьеру в НХЛ $161,7 млн, подсчитало издание Metaratings. Это самая высокая сумма в истории хоккея.

На втором месте находится капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ($155,89 млн), третью строчку занимает еще один игрок клуба «Пингвинс» Евгений Малкин ($146,87).

Овечкин еще увеличит свой суммарный заработок. У него остается год по контракту с «Вашингтоном» с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) $9,5 млн.

Впрочем, этот рекорд российского бомбардира будет побит, поскольку зарплаты в лиге растут. Так, Остон Мэттьюс из «Торонто» зарабатывает $13,25 млн, а нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль со следующего сезона будет получать $14 млн. Осенью должен подписать новый контракт партнер немца Коннор Макдэвид. Предположительно, его среднегодовая зарплата будет составлять $17-18 млн.

В матче с «Коламбусом» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу в карьере, подняв планку своего рекорда.