Российскому хоккеисту, рекордсмену NHL по заброшенным шайбам Александру Овечкину торжественно вручили золотую клюшку и премиальные часы. Трансляция чествования россиянина велась на официальном сайте лиги.

В мероприятии участвовали руководители хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», цвета которого защищает российский форвард, мама спортсмена, его жена, дети, а также тесть Александра Овечкина Кирилл Шубский.

На льду матери Овечкина преподнесли часы, а его супруге — ювелирное изделие. Не забыли и о сыновьях хоккеиста: для них были изготовлены уменьшенные копии клюшек.

В завершение мероприятия Овечкин сделал фото с семьей и игроками «Каролины», в числе которых были и российские спортсмены. Они также пожали друг другу руки.

Напомним, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля, Овечкин забил гол, ставший для него 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, который ранее считался рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

Ранее сообщалось, что Sports.ru запустил петицию о переименовании грецкого ореха в овечкинский.