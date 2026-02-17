«П… для вида: во время трансляции матча МХЛ в Череповце форварда «Спартака» протитровали матерным словом

Фото: [ Клюшки на льду во время детско-юношеского турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина» в Красногорске/Медиасток.рф ]

В Череповце разразился скандал вокруг трансляции матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Алмазом» и московским «Спартаком».

В прямом эфире, который вел хозяин площадки, на экране появилась нецензурная надпись, адресованная нападающему гостей Максиму Филимонову. Титр гласил: «П… (говорит — ред.) для вида». Игра транслировалась на официальном сайте МХЛ и в социальных сетях череповецкого клуба.

Организаторы трансляции быстро осознали оплошность. Уже в перерыве матча местная журналистка в микст-зоне принесла извинения лично Филимонову и всей команде «Спартак». Официальный представитель «Алмаза» выразил сожаление в связи с произошедшим, подчеркнув, что это была досадная ошибка.

Инцидент, однако, не повлиял на боевой настрой гостей. «Спартак» одержал уверенную победу со счетом 9:5. А главный герой скандала Филимонов оформил хет-трик, словно доказав на льду, что никакие оскорбления не способны его сломить.

