Звезда сборной Швеции рассказал, кого из игроков НХЛ не хватает на Олимпиаде

Один из лидеров сборной Швеции по хоккею, нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Вильям Нюландер высказался в разговоре с ТАСС об отсутствии на олимпийском турнире сборной России.

По его мнению, в Италии не хватает таких российских звезд, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне. Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады», — сказал Нюландер.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продолжает настаивать на бане российских команд. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что хотел бы скорейшего возвращения команд России и Белоруссии на международную арену.

На Олимпиаде в Милане сборная Швеции заняла третье место в своей группе, пропустив вперед команды Словакии и Финляндии, набрав равное с ними количество очков. За выход в четвертьфинал «Тре Крунур» поспорят со сборной Латвии.