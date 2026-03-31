«Пайетки и стройные ноги»: Светлана Бондарчук показала фигуру в мини-костюме

Российская телеведущая Светлана Бондарчук продолжает доказывать, что возраст — всего лишь цифра. 57-летняя светская львица опубликовала кадры новой фотосессии, в которой предстала в экстремально коротком костюме с пайетками, подчеркнувшем ее стройные ноги и подтянутую фигуру, сообщает Womanhit.

Светлана Бондарчук не устает удивлять поклонников своей формой и отношением к жизни. На свежих кадрах, опубликованных в личном блоге, она предстала в ярком мини-костюме, расшитом пайетками, который смело обнажил ее длинные и стройные ноги. Образ получился дерзким, элегантным и абсолютно естественным для женщины, которая давно выбрала активный образ жизни.

Секрет стройности Светланы, по ее собственным признаниям, — в дисциплине. Пилатес, йога и регулярные тренировки давно стали неотъемлемой частью ее распорядка дня. И результаты, как видно по публикациям, не заставляют себя ждать.

Подписчики Бондарчук отреагировали на фото бурным восторгом. В комментариях — комплименты ее стилю, красоте и смелости. Некоторые пользователи даже сравнили ее с блогером Олей Рапунцель.

