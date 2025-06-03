«Палмейрас» хочет купить полузащитника «Спартака» Барко
Bola: «Палмейрас» хочет приобрести хавбека «Спартака» Барко
Фото: [ФК «Спартак»]
Бразильский «Палмейрас» нацелился приобрести полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, пишет Bola.
По данным источника, красно-белые запросили за своего лидера €20 млн, бразильцы же такую цены платить не готовы. Год назад «Спартак» купил аргентинского диспетчера у «Ривер Плейт» за €14 млн.
Интерес к Барко проявлял и другой бразильский клуб, «Фламенго».
Эсекьель Барко в 36 матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России забил 14 мячей и отдал 9 передач. Больше голов в сезоне за красно-белых забил только нападающий Манфред Угальде (18), а передач отдал — вингер Маркиньос (12).
Соглашение аргентинца со «Спартаком» действует еще два года. Однако Барко мечтает сыграть на чемпионате мира и поэтому хочет перебраться в Южную Америку, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Лионеля Скалони.