«Палмейрас» хочет купить полузащитника «Спартака» Барко

По данным источника, красно-белые запросили за своего лидера €20 млн, бразильцы же такую цены платить не готовы. Год назад «Спартак» купил аргентинского диспетчера у «Ривер Плейт» за €14 млн.

Интерес к Барко проявлял и другой бразильский клуб, «Фламенго».

Эсекьель Барко в 36 матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России забил 14 мячей и отдал 9 передач. Больше голов в сезоне за красно-белых забил только нападающий Манфред Угальде (18), а передач отдал — вингер Маркиньос (12).

Соглашение аргентинца со «Спартаком» действует еще два года. Однако Барко мечтает сыграть на чемпионате мира и поэтому хочет перебраться в Южную Америку, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Лионеля Скалони.