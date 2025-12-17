ЦСКА хочет переманить одного из лидеров «Балтики»

Отмечается, что армейцы существенно продвинулись в переговорах с агентом футболиста, но согласием самого Сауся еще не заручились. По данным источника, ЦСКА готов заплатить за 22-летнего полузащитника до €3 млн.

Инсайдер Иван Карпов уверяет, что переход не состоится, так как «Балтика» хочет выручить от продажи Сауся не менее 400 млн руб (€4,26 млн). Портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,2 млн.

Владислав Саусь провел 17 матчей в РПЛ в текущем сезоне, забил один мяч и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что «Балтику» может покинуть полузащитник Даниил Уткин.