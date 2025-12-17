ЦСКА хочет переманить одного из лидеров «Балтики»
ЦВБП-медиа: ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу Сауся из «Балтики»
Фото: [ФК «Балтика»]
ЦСКА намерен приобрести одного из лидеров калининградской «Балтики» вингера Владислава Сауся, сообщает проармейский телеграм-канал «ЦВБП-медиа».
Отмечается, что армейцы существенно продвинулись в переговорах с агентом футболиста, но согласием самого Сауся еще не заручились. По данным источника, ЦСКА готов заплатить за 22-летнего полузащитника до €3 млн.
Инсайдер Иван Карпов уверяет, что переход не состоится, так как «Балтика» хочет выручить от продажи Сауся не менее 400 млн руб (€4,26 млн). Портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,2 млн.
Владислав Саусь провел 17 матчей в РПЛ в текущем сезоне, забил один мяч и отдал две передачи.
Ранее сообщалось, что «Балтику» может покинуть полузащитник Даниил Уткин.