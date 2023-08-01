Подмосковные спортсмены добились большого успеха на играх сурдлимпийцев

Подмосковные сурдлимпийцы завоевали 91 медаль различного достоинства на завершившихся в Уфе Летних играх «Мы вместе. Спорт».

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в заключительный день соревнований золото в общую копилку сборной Московской области добыл велосипедист Иван Макаров в гонке-критериуме. Еще одну медаль высшей пробы принесла бадминтонистка Екатерина Матвиива. Всего во всероссийских состязаниях 57 атлетов из Подмосковья выходили на старт в 12 дисциплинах.

Больше всех золотых медалей завоевали пловец Марк Трошин (6), легкоатлетка (5) и ориентировщица Мария Новикова (4).

Свыше 100 тысяч человек посетили в Подмосковье выставку фламандской живописи.