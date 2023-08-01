Свыше 100 тысяч человек посетили в Подмосковье выставку фламандской живописи

В музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра с большим успехом прошла выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

В региональном Минкульте сообщили, что с декабря 2022 года в залах музея побывало свыше 100 тысяч посетителей. В центре экспозиции были произведения Питера Пауля Рубенса из частных коллекций.

«Проект объединил работы из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России — почти 70 полотен известных мастеров. «Новый Иерусалим» поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки», — отмечает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Первоначально выставка должна была закрыться весной, но в итоге при поддержке ее участников, коллекционеров и общественников она работала до 30 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала уборочная кампания озимых культур.