Панарин открыл счет голам в «Лос-Анджелесе» в пятом матче за новый клуб

Российский нападающий Артемий Панарин, который в начале февраля был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», забросил первую шайбу за новый клуб.

Произошло это уже на четвертой минуте домашнего матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Панарин оказался неприкрытым прямо перед воротами Ильи Сорокина и переиграл соотечественника. Шайба звездного новичка предопределила победу «Кингз» со счетом 5:3. Панарин также отметился результативной передачей в атаке, которую завершил Адриан Кемпе. Россиянин провел на площадке 23:36 и завершил игру с показателем полезности «плюс 3».

Для Панарина этот матч стал пятым за «Лос-Анджелес». В предыдущих четырех он записал на свой счет три результативные передачи.

«Кингз» ведут борьбу за попадание в постсезон. На данный момент команда Панарина занимает десятое место в Западной конференции, на три балла отставая от зоны плей-офф.

