Панарин оценил свой первый матч за «Лос-Анджелес»

Накануне олимпийской паузы в НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли российского хоккеиста, у которого в конце сезона заканчивался срок контракта, в «Лос-Анджелес». Панарин подписал с «Кингз» новое двухлетнее соглашение с кэпхитом $11 млн.

В дебютном матче Панарина «Лос-Анджелес» уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:6. Россиянин отметился двумя голевыми передачами.

«Начали неплохо игру, во втором периоде переломили ход матча, но, к сожалению, проиграли. Сейчас мы испытываем небольшое давление из-за гонки за плей-офф, но последние пару лет в «Рейнджерс» мы всегда были на грани, поэтому каждую игру надо выкладываться на полную. Переживать нет времени, на следующий день у нас опять игра», — сказал Панарин.

Также нападающий прокомментировал гол от конька Куинтона Байфилда после его прострельной передачи во время розыгрыша большинства. Панарин сказал, что в этом эпизоде команде повезло, но «Лос-Анджелесу» нужно стремиться почаще зарабатывать большинство.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошел в бомбардирской гонке Нэтана Маккиннона и вышел на второе место, уступив только Коннору Макдэвиду.